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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов
В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.
Что происходит на автомобильном рынке
После введения западных санкций и начала спецоперации в Украине автоэксперты рекомендовали оперативно ремонтировать машины, прогнозировали нехватку запчастей и рост цен на них, увеличение стоимости авто. Что происходит сейчас на автомобильном рынке?
Видя проблему в ребёнке, посмотрите на себя
В пятницу, 1 июля, в студии йоги «Маленькая Будда» прошла встреча с психологом Юлией Зенюк, на которой шёл разговор о проблемах воспитания детей. Собравшиеся разобрали свои ситуации, ошибки, а специалист дала советы, как понимать и мотивировать ребёнка.
Как случчанка стала актрисой театра и кино
Случчанка Татьяна Фёдорова — актриса театра и кино. В свои 24 года она снимается в белорусских и российских сериалах‚ играет в театре. Татьяна рассказала женскому проекту Lampa, как выбирала профессию, как попадают в кино, про работу со знаменитостями и суеверия артистов.
Как я первый раз стала донором. Личный опыт
30-летняя случчанка Ирина недавно стала донором крови в первый раз. Она рассказала «Кур’еру» о личном опыте сдачи крови, необходимых документах и пайке.
Слуцкія старонкі жыцця Якуба Коласа
Сёлета спаўняецца 140 гадоў са дня нараджэння Якуба Коласа. Народны паэт Беларусі шчыльна звязаны з рознымі рэгіёнамі нашай краіны. І адным з такіх куткоў з’яўляецца Случчына.
«Смолевуд» — не Голливуд, но интересно
Мало кто из случчан был в Голливуде и вряд ли туда попадёт. А вот попасть в белорусский «Смолевуд» и посмотреть своими глазами, где снимается кино, вполне возможно. А главное — недалеко, всего 150 километров от Слуцка. Это неофициальное название натурной площадки киностудии «Беларусьфильм».