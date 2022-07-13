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После введения западных санкций и начала спецоперации в Украине автоэксперты рекомендовали оперативно ремонтировать машины, прогнозировали нехватку запчастей и рост цен на них, увеличение стоимости авто. Что происходит сейчас на автомобиль­ном рынке?

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