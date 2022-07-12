Корреспондент «Кур’ера» вышел в город, чтобы посмотреть, во что одеты случчане одним дождливым и прохладным днём июля.

Все публикации на эту тему можно посмотреть здесь: Кто как одет

Реклама

Кто как одет в Слуцке во время сильного дождя и ветра (фото)