Многие обращения в редакцию летом связаны с благоустройством территорий города и деревни. Не была исключением и эта неделя: читатели описывали состояние кладбища, тротуара, моста, реки и городских часов. Читайте краткий обзор.

Нет ограждения у крутого берега

Случчанин Евгений Анатольевич обеспокоен, что вдоль крутого берега реки у тротуара нет ограждения и там может кто-нибудь упасть. «Я работал инженером по охране труда и знаю, о чём говорю. Есть тротуар вдоль Бычка от входа в ЗАГС до входа в Дом культуры. Там нет никакого ограждения. И с колясками ходят, и на велосипедах, и на скейтах подростки. Поставь не так коляску, она и покатится прямо в реку… Там даже преграждающего бордюра нет. Надо сделать ограждение, как на новой улице, на выезде на Минск, из никелированной сетки. После того, как кто-то упадёт в этот Бычок, тогда начнут шукать виноватых».

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Светофоры не для старичков

Случчанин Виктор не раз наблюдал, как на перекрёстке у Молодёжного центра старики не успевают перейти улицу, пока горит зелёный свет. «Там буквально 20-25 секунд горит зелёный для пешеходов. Я это видел не раз: пожилые люди с палочкой не успевают. Кто до середины дошёл, кто чуть дальше. Некоторые водители понимают и ждут, а другие громко сигналят, хотя старички быстрее идти всё равно не могут».

Кладбище заросло бурьяном

Жительница села Гуляево Любовь Ивановна позвонила в редакцию и рассказала про ситуацию с заросшим деревенским кладбищем. «В прошлом году и раньше сам сельсовет организовывал и окашивал всё на кладбищах. Там много могил, где нет хозяев. В этом году все проходы заросли. Мы звонили председателю Исернского сельсовета, говорит: «Косите сами!».

Такая же ситуация и в деревне. Пустырь, где снесли дом, в прошлом году окашивали трижды, а в этом — только один. Всё заросло бурьяном, колючками. Ведь мы же косим возле своих домов вдоль улицы, а почему сельсовет территорию не содержит как надо?»

Про «Чёртов» мост и вонь из реки

Николай, житель Слуцка, обратил внимание, что после скашивания водорослей их не убирают из реки. «Косили перед праздником водоросли в русле реки в центре города. Но сами водоросли не убрали. И они сейчас гниют. Запах стоит в районе «Чёртового» моста — не подойти. Раньше мог хоть подойти к речке, посидеть, полюбоваться. И ещё про «Чёртов» мост. Судите сами. Вот его отремонтировали. Покрытие сделали деревянное. Молодцы, конечно. Но от дождей древесина вспухает, деформируется, выступает, и люди цепляются туфлями, спотыкаются. Приходится теперь рабочим приходить и стёсывать эти выступы, чтобы люди не падали. Мне интересно, когда планировали ремонт, знали, что такая проблема будет? Или просто не подумали, и теперь рабочие воюют с проблемами, которые «умные головы» им создали».

Про главные часы Слуцка

Случчанка Зинаида Интаринова обратила внимание, что городские часы в центре Слуцка показывают неточное время. «Часы на ДК в Слуцке почти всегда врут. Пожалуйста, возьмите это на заметку», — написала она.

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