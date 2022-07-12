«Неадекватные» движения оказались танцем. В Слуцке на вокзале люди испугались тиктокера и вызвали на него милицию

В Слуцке вызвали милицию на человека, который якобы вёл себя неадекватно на автовокзале. Но оказалось, что это был тиктокер из Копыля и он просто снимал видео.

На выходных в Слуцкий РОВД поступило обращение из Слуцкого автовокзала. Милиционерам сообщили, что «какой-то человек что-то кричит, размахивает руками и ведёт себя неадекватно».

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Правоохранители прибыли на место. Выяснилось, что людей на вокзале напугало поведение популярного тиктокера из Копыля. Якобы «неадекватные» движения оказались танцем, а человек просто снимал видео для своего канала. Такие же ролики он записывал и в Копыле.

Как рассказал «Кур’еру» Александр Семенович, замначальника Слуцкого РОВД, правонарушений в действиях гражданина не установлено. Разобравшись в ситуации, сотрудники милиции уехали.

«Кур’ер» нашёл в TikTok профиль этого человека. Он ведёт канал под ником «Женя Танцор». Вероятно, в момент «происшествия» молодой человек снимал стрим.