«Поступит финансирование, так сразу...» Почему не кладут асфальт в солигорском дворе

«Поступит финансирование, так сразу…» Примерно такой ответ я услышал в кабинете от замдиректора госпредприятия «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района» Елены Ждановой на вопрос, когда будет асфальт во дворе дома №13 по проспекту Мира в Солигорске.

«Как поступит финансирование, так сразу. В плане работы по благоустройству дворовой территории этого дома намечены на конец июля. Дело в том, что все такие работы финансируются из госбюджета», — сказала Елена Георгиевна.

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Услышав такое, сразу вспомнил высказывание министра финансов, что в республике за первое полугодие этого года недобор денег в бюджет — более миллиарда рублей. Поэтому на этот двор денег может не хватить. История в том, что старый асфальт сняли в минувшем году. С тех пор по двору трудно проехать и пройти.