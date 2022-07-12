Полный график отключения горячей воды КУП «Слуцкое ЖКХ» в Слуцком районе для подготовки к осенне-зимнему периоду в 2022-2023 году смотрите здесь.

В июле нет горячей воды в домах, которые обслуживаются котельными №3, №9, №10, мини-ТЭЦ и ТЭЦ Сахарорафинадного комбината, а также котельной деревни Козловичи.

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♦ Котельная № 9 (Вокзальная, 8)

Улица Номер дома Период отключения Вокзальная 8 с 18.07 по 30.07

♦ Котельная № 10

Улица Номер дома Период отключения Виленская 57, 59, 63, 63А, 65, 67, 69, 73, 75, 108, 110 с 04.07 по 16.07

♦ Котельная по ул. Советская

Улица Номер дома Период отключения Северная 5 с 11.07 по 23.07 Советская 111

♦ Котельная № 3

Улица Номер дома Период отключения Социалистическая 106, 110, 112, 116, 118, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170А, 172, 174, 176, 178 с 18.07 по 30.07

♦ Котельная д. Козловичи

Улица Номер дома Период отключения д. Козловичи с 04.07 по 31.07

♦ Слуцкая мини-ТЭЦ