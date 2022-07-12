Александр Фролин из Солигорска передвигается на маунтинборде, который собрал сам из запчастей. Это экзотический для Беларуси вид транспорта, напоминающий сноуборд и скейт. Он рассказал «Кур’еру» про своё необычное увлечение.

«Моё увлечение началось с того, что увидел видеоролики на YouTube, где американцы катаются на маунтинбордах, — рассказал Александр. — Мне стало тоже интересно.

Начинал с лонгборда

Сначала сам собрал лонгборд — это разновидность роликовой доски. Потом купил лонгборд в магазине, но из-за пластиковых колёсиков при езде была сильная вибрация. Катался до тех пор, пока на нём не отломалось заднее колесо.

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Два года назад решил собрать себе маунтинборд. Оказалось, что в Беларуси они не продаются, поэтому заказывал по запчастям. Двигатель и аккумулятор заказал в Китае, доску и колёса — в России.

Во сколько обошлась сборка

Со всеми запчастями маунтинборд мне обошёлся в $1600. Если заказывать готовый в сборе, то выйдет $2000. Запас хода у моего маунтинборда — 60-80 км (в зависимости от стиля езды). Полная зарядка — 3 часа. Изначально максимальная скорость была 75 км/час, но пришлось уменьшить для безопасности. Когда разгоняюсь до 65 км/час, то начинает сильно трясти. Сейчас максимальная скорость — 55 км/ч.

Были и падения

Передвигаться на маунтинборде можно как в городе, так и по пересечённой местности, и в лесу. Конечно, были и падения, это довольно травмоопасное увлечение. На одном из катаний даже повредил себе руку. Управление от пульта, кнопка «газ» и «тормоз». Поворачивать нужно наклонами, как на классическом скейте. Вечером включаю фонари.

В Солигорске всего два человека, которые увлекаются маунтинбордом. Мы знакомы и иногда вместе катаемся. Правда, парень свой покупал в магазине. Когда катаюсь, то люди смотрят и оглядываются. Некоторые даже предлагают купить или обменять, но я этого делать не собираюсь».

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