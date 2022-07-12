СМИ сообщают, что 9 июля в возрасте 84 лет умер Вячеслав Довгань, генерал-майор авиации в отставке, кандидат военных наук, профессор. Вместе с уроженцем Слуцкого района Константином Давидовским он в начале 1970-х управлял с земли планетоходами из серии «Луноход».

Легендарный «Луноход-1», в управлении которым участвовал Довгань, был первым в мире планетоходом, успешно работавшим на поверхности другого небесного тела (луны).

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После выхода в отставку Вячеслав Георгиевич продолжил заниматься научной и общественной деятельностью.

Он автор более 200 научных трудов, семи монографий, имеет пять авторских свидетельств. Почётный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, академик Академии медико-технических наук, Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, член-корреспондент Международной инженерной академии.

В 2017 году генерал Довгань приезжал на Случчину, на родину своего штурмана.