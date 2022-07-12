Впервые за 20 лет евро сравнялся с долларом. Какой курс в Слуцке и что всё это значит

Курсы доллара и евро практически сравнялись. Как видно на фото с одного из обменников в Слуцке, вы продадите банку евро буквально на 5 копеек дороже, чем доллар.

По кросс-курсу (евро на долар) разница ещё остаётся немногим больше. Ещё остаётся и небольшая разница, если вы покупаете евро за белорусские рубли. Однако ситуация, что курс евро почти такой же, как доллара, произошла впервые с декабря 2002 года.

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Курсы сейчас

Как сообщает Office Life, во вторник, 12 июля, на валютно-фондовой бирже доллар стоит даже дороже европейской валюты (2,6484 за доллар против 2,6399 за евро).

Правда, в обменниках евро днём 12 июля всё ещё немного дороже доллара. Например, в Белагропромбанке его продают по 2,74 рубля, а доллар — за 2,68 рубля.

Что случилось, плюсы и минусы

Эксперт Office Life Андрей Усачев объяснил, что курс евро снизился к минимуму за 20 лет на фоне растущих опасений, что Россия может прекратить поставки газа в Европу и ввергнуть регион в рецессию.

Данная ситуация может быть выгодна европейским экспортерам и, соответственно, белорусским импортерам, которые доставляют товары из ЕС и рассчитываются в евро.

А вот для граждан Беларуси, у которых есть накопления в евро, это негативная ситуация. В свою очередь плюсом для наших граждан может стать то, что европейскую валюту за белорусские рубли теперь купить дешевле. Вот только при поездках в ЕС вряд ли это сможет компенсировать возросшие цены в евро.