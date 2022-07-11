Как сообщает Office Life, в рейтинге средних зарплат за май в Минске первое место занимают айтишники. За ними с большим отрывом идут работники остальных высокооплачиваемых сфер.

Минские айтишники в мае получали в среднем по 6175,4 рубля. По сравнению с апрелем это меньше на 300 рублей.

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На втором месте — работники, занятые вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования, — 3552,6 рубля (3624,4 рубля в апреле).

На 565 рублей снизилась средняя зарплата у работников авиатранспорта — в мае им начислили 3142,6 рубля. В апреле — 3707 рублей.

В горнодобывающей промышленности тоже одни из самых высоких зарплат — 2898,2 рубля (2785,8 рубля в апреле).

Работники, занятые производством химических продуктов, получили в мае 2725,4 рубля. Это больше, чем в апреле, на 348 рублей.

У занятых в производстве кокса и продуктов нефтепереработки также в мае выросла зарплата — 2555,9 рубля (2289,3 рубля в апреле).

Представителям финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения, начислили 2438 рублей (2585,2 рубля в апреле).

Несущественно снизились зарплаты занятых инженерно-техническим проектированием и предоставлением технических консультаций в этой области — 2326,4 рубля (2303,4 рубля в апреле), а также работников телекоммуникаций — 2317,7 рубля (2349 рублей в апреле).