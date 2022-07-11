В пятницу, 8 июля, в Нежевском лесу стартовал турслёт работников сельхозпредприятий Слуцкого района. Корреспондент «Кур’ера» посмотрел, что происходило в первый день мероприятия.

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)
Фотографии: Глеб Рулёв

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

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Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)

Как прошёл турслёт работников сельхозорганизаций Случчины (много колоритных фото)