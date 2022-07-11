Минздрав: в Беларуси привились от коронавируса почти 70% населения

сообщает Минздрав. В Беларуси привились от коронавируса более 6,466 млн человек, или 69,2% населения,Минздрав.

Полный курс вакцинации в стране прошли более 6,376 млн человек, или 68,2% населения. Активнее всех прививаются минчане — 1,249 млн. На последнем месте по прививкам оказалась Могилёвская область: почти 690 тыс. местных жителей вкололи две дозы препарата.

Что касается бустерной прививки, её сделали 14,5% белорусов, сказано в сообщении ведомства.

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Одну дозу вакцины получили более 147 тыс. подростков, из них полный курс вакцинации прошли более 142 тыс. Прививать детей у нас начали с 27 декабря. Для этого используют вакцину Verо Cell от китайской компании Sinopharm.