Совмин 4 июля выпустил постановление, которым предоставляет более чем сотне компаний страны отсрочку уплаты НДС. В список попали и три предприятия Слуцка.

Отсрочка уплаты НДС предоставляется при ввозе на таможенную территорию ЕвразЭС товаров (за исключением подакцизных товаров, не используемых в производстве) на срок не более шести месяцев со дня, следующего за днём выпуска товаров.

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Воспользоваться отсрочкой могут предприятия из перечня системообразующих и градообразующих предприятий, которые государство поддерживает «в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономики».

Также по решению Совета Евразийской экономической комиссии компаниям из указанного перечня предоставляется рассрочка или отсрочка уплаты ввозных таможенных пошлин без уплаты процентов.

Всего в списке 103 компании, в том числе Слуцкий мясокомбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат и Слуцкий сыродельный комбинат.