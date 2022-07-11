Как уже писал «Кур’ер» в Telegram-канале «Слуцкая телега», на будущих выходных снова подорожает проезд в маршрутках Слуцк-Минск. Уже 16 июля он будет стоить 10 рублей. Предыдущее подорожание — с 7 до 9 рублей — случилось 17 марта.

Маршутное такси «777» сообщило о подорожании проезда до 10 рублей в своей группе во «ВКонтакте». Вторая слуцкая фирма — «999» — и минская маршрутка «Атлас» на сайтах при бронировании билетов на 16 июля показывают новую цену. Забронировать билет на 15 июля там можно ещё за 9 рублей.

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Также диспетчеры маршрутных такси предупреждают клиентов о подорожании при заказе по телефону.