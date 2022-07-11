Купить древесину — правила упростили. Как это сделать в Слуцке (+цены)

Лето — пора ремонтов и строек. Кто-то перекрывает крышу, кому-то нужно перестилать полы, а некоторые планируют начать строительство собственного дома. Как купить лесоматериал для таких нужд?

Ещё в марте Министерство лесного хозяйства сняло ограничения по реализации пилопродукции для населения по льготным ценам.

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Как было раньше

В 2021 году цены на дерево выросли более чем в два раза по отношению к 2020-му. Подорожание пиломатериалов в Беларуси объяснялось повышением цен на мировом рынке и главным образом в США. Как это связано?

Реализация практически всех круглых лесоматериалов осуществляется через торги на Белорусской универсальной товарной бирже, поэтому цена для всех игроков, в том числе лесхозов, на рынке была одинаковой. Соответственно, люди увидели и рыночные ценники на пиломатериалы. Только для нуждающихся граждан пиломатериалы организациями-заготовителями отпускались по льготной цене.

При этом Министерство лесного хозяйства ограничило реализацию пиломатериалов в одни руки по стоимости, не привязанной к биржевым котировкам, то есть ниже рыночной — до 5 кубометров. В случае необходимости приобретения большего объёма гражданин должен был предъявить документы, подтверждающие факт, что он нуждается в улучшении жилищных условий.

Как это работает сейчас

Как объяснили в пресс-службе Минлесхоза, действовавшие ранее ограничения сняты. Теперь по цене ниже рыночной физлицо может купить фактически любой объём пиломатериалов.

Для этого гражданин должен предоставить подтверждение целевого использования древесины, то есть подтвердить, что она приобретается именно для собственных нужд.

«Обращаемся в лесхоз, пишем заявление, подтверждаем то, куда это нужно (для ремонта, капитального строительства, реконструкции), и в течение месяца по фиксированной льготной цене, которая в разы ниже рыночной, получаем эту древесину либо пилопродукцию», — так описал алгоритм покупки древесины глава Минлесхоза.

Он также отметил, что в настоящее время все лесхозы ориентированы на то, чтобы в полном объёме удовлетворить нужды населения в пиломатериалах.

В то же время расценки в организациях-производителях могут быть разные, потому что у каждого из них своя стоимость сырья, логистика и другие факторы, влияющие на стоимость продукции.

Сколько стоит пиломатериал

На сайтах лесхозов нашего региона указано, что пиломатериал в наличии есть, причём можно выбрать нужный сорт. Для ориентира приведём стоимость (с НДС) кубометра обрезной доски лиственной породы толщиной 32-40 мм в Копыльском лесхозе: первый сорт стоит 475,2 руб., второй — 396 руб., третий — 316,8 руб.

В Слуцком лесхозе такая же продукция обойдётся: 1-й сорт — 434,88 руб., 2-й сорт — 362,4 руб., 3-й сорт — 289,92 руб.

Лесхозы советуют, чтобы узнать о наличии того или иного пиломатериала в текущий момент и ценах на них, лучше звонить по телефонам.