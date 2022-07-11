Как сообщает «Слуцкі край», с 1 по 25 августа будет выплачиваться единовременная материальная помощь к школе в рамках Госпрограммы. Деньги будут переводиться на расчётный счёт в Беларусбанке.

Из средств районного бюджета многодетным семьям из Слуцкого района выплатят помощь на детей, которые учатся в школе или учреждении специального образования на уровне общего среднего образования. Сумма на одного ребёнка — 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа.

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Чтобы получить деньги, нужно с 15 июня по 25 августа подать документы в Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения (улица Социалистическая, 14, телефоны для справок: 2-55-12, 3-67-04).

Какие документы требуются:

заявление от одного из родителей с указанием фамилии, имени, отчества обоих родителей (одного родителя в неполной семье), адреса (либо адресов) регистрации (проживания) обоих родителей (одного родителя в неполной семье), их контактных телефонов, сведений о количестве детей, обучающихся в учреждениях общего среднего и специального образования, месте их регистрации, о текущем расчётном банковском счёте;

с указанием фамилии, имени, отчества обоих родителей (одного родителя в неполной семье), адреса (либо адресов) регистрации (проживания) обоих родителей (одного родителя в неполной семье), их контактных телефонов, сведений о количестве детей, обучающихся в учреждениях общего среднего и специального образования, месте их регистрации, о текущем расчётном банковском счёте; удостоверение многодетной семьи (в случае его отсутствия – свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей или документы, удостоверяющие личность детей);

(в случае его отсутствия – свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей или документы, удостоверяющие личность детей); документ, подтверждающий обучение в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) на каждого учащегося.

Более подробно читайте в источнике.