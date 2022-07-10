В еврозоне установлен рекорд по годовой инфляции за всю историю расчётов

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% в июне с 8,1% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Рынки были готовы к тому, что инфляция ускорится, однако темпы роста потребительских цен оказались неожиданными. Аналитики прогнозировали ускорение лишь до 8,4% с 8,1 в мае.

Проблемы есть во всех 19 странах-членах еврозоны, пишет Office Life, ссылаясь на Bloomberg. Франция, Италия и Испания сообщили о новых рекордных максимумах на этой неделе. В Германии, экономике номер один континента, замедление произошло только благодаря снижению налогов на топливо и временным скидкам на проезд в общественном транспорте. В Балтийском регионе рост цен превысил 20%.

Потребительские цены без учёта такого волатильного фактора, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в июне повысились на 3,7% в годовом выражении после роста на 3,8% в мае, пишет Finmarket.ru.

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Цены на энергоносители в прошедшем месяце ускорили рост до 41,9% после повышения до 39,1% в мае. Цены на промышленные товары выросли на 4,3% (+4,2% месяцем ранее).

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 8,9% после повышения на 7,5% в мае. Услуги подорожали на 3,4% (+3,5% месяцем ранее).

Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Эстонии (22%) и Литве (20,5%). Самый низкий рост цен наблюдался на Мальте (6,1%) и во Франции (6,5%).

ЕЦБ готов поднять учётную ставку

Теперь внимание рынков будет приковано к действиям Европейского центрального банка (ЕЦБ), который ранее уже отмечал свою готовность поднять учётную ставку в июле, а если того потребует ситуация, то ещё и в сентябре.

«Маловероятно, что ЕЦБ пересмотрит свой прогноз инфляции в сторону понижения, учитывая новые данные. Это повышает вероятность того, что центральный банк повысит ставку на 50 базисных пунктов в сентябре», — считает Маева Кузен старший экономист агентства Bloomberg.

ЕЦБ планирует «устойчивый» цикл повышения ставок, хотя экономические препятствия усиливаются. Производители, показал опрос S&P Global, сообщают о резком снижении спроса, в то время как растущие опасения зимних отключений электроэнергии, если Россия ограничит поставки природного газа, повышают вероятность рецессии.

Европейский центральный банк винит в бедах Европы резкий рост цен на энергоносители после карантина в период пандемии, а также начало военных действий в Украине.

По последним официальным данным, годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021-го) в Беларуси равнялась 17%.