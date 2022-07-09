опубликовал индекс предпринимательской активности в Беларуси. Исследовательский центр BEROCиндекс предпринимательской активности в Беларуси.

сообщает Office Life. Из исследования следует, что в 2021 году 13,5% взрослого населения нашей страны открыло или управляло недавно созданным бизнесом. На момент опроса 9% взрослого населения открыло новый бизнес (учреждённый менее чем за три месяца до этого), в то время как доля недавно созданных компаний (работающих менее 42 месяцев) составляет 4%,Office Life.

По сравнению со значением индекса ранней предпринимательской активности в Беларуси, полученным в ходе исследования «Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM) в 2019 году, сейчас значение индекса улучшилось на 7,7 процентного пункта. Прирост объясняется увеличением на 6 процентных пунктов числа нарождающихся предпринимателей, которые всё ещё рассматривают возможность заняться бизнесом и которым на его открытие может потребоваться время. Также на 1,6 процентного пункта приросло количество недавно созданных компаний, которые выплачивают заработную плату сотрудникам и работают на рынке менее 42 месяцев.

Что касается устоявшихся предпринимателей, то лишь 5,5% населения Беларуси заявило, что является собственником устоявшегося бизнеса, работающего на рынке более 42 месяцев. Тем не менее по сравнению с уровнем 2019 года этот показатель вырос на 2,7 процентного пункта.

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Это может говорить о развитии у населения Беларуси предпринимательских мышления и культуры как следствия снижения доли государственного сектора в экономике.

О выходе из бизнеса за последние 12 месяцев сообщило 7% опрошенных. Этот показатель вырос с 1,7% в 2019 году до 7,1% в 2021-м.

Общий вывод: в 2021 году население Беларуси оказалось более склонным к предпринимательству (13,5%), чем население России (8,3%), Польши (2%) и Латвии (15,1%). Вероятным объяснением этого являются структурные изменения в экономике и экономические шоки, обусловленные пандемией.

«В течение длительного периода власти проводили политику полной занятости, следствием которой были низкая мобильность рабочей силы, низкий уровень безработицы и отсутствие мотивации для занятия бизнесом среди широких слоёв населения. Однако десятилетие экономической стагнации вынудило власти пересмотреть роль частного сектора и изменить своё отношение к частной инициативе. Пандемия оказала существенное влияние на предпринимательскую активность», — говорится в отчёте BEROC.

В Беларуси наблюдается самый высокий показатель выхода из бизнеса (7,1%) по сравнению с такими странами, как Россия (3,9%), Польша (4,5%) и Латвия (3,1%). При этом показатель устоявшейся предпринимательской активности в Беларуси (5,5%) ниже, чем в Польше (11,1%) и Латвии (9,9%).