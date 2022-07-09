Недавно открылось всеми нашумевшее сетевое кафе в «Маяке». Я даже не пыталась туда зайти в качестве зрителя, потому что был риск быть задавленной. Люди, как с голодного края, летели за булками, стояли очереди, чтобы получить бесплатно пару нагетсов. Что халява делает с людьми…

Заходила я в магазин в день открытия и просто ужаснулась от этой картины. Честно говоря, прям даже стыдно за людей. Но да ладно, это лишь пол беды, по сравнению с тем, что я увидела на следующий день.

Пошла я рано утром выгуливать собаку на 6-ю школу и была в ужасе. Кто проходил той дорогой утром и видел это – тот меня поймёт. Жаль, что камеры телефона не оказалось рядом. Весь участок за маяком, где 6-я школа, был в мусоре популярного кафе. Дико было смотреть, как рядом с утками в воде лежит коробка от нагетсов. Всё в бумажках, салфетках и стаканчиках. Спасибо сетевому кафе, что они хотя бы из бумаги, а не пластика делают упаковки.

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Смотрю и думаю: «Блин, да почему у людей такая культура отвратительная? Ну, этих мусорок вдоль «Маяка» стоит же 1000 просто. Неужели сложно так донести эту коробку в урну, а не кидать в воду и на землю».

Я даже боюсь представить, что будет дальше за 6-й школой, ведь вчера там было очень много людей, с бесплатными подарками из кафе. Свиньи самые натуральные, а не люди. При чём, большинство этих свиней были как раз-таки школьного возраста. Честно, от увиденного прям сердце разрывалось.

Родители, поймите, любой труд надо уважать! Объясните своему чаду, что нельзя просто так пожрать и кинуть, где вздумалось! А что будет дальше, если в первый день открытия уже такие дела происходят?

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