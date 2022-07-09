«Морские перевозки сейчас — это один из самых проблемных видов перевозки для белорусских и российских грузополучателей», — говорит логист Андрей Поддубский.

Однако морские перевозки по-прежнему интересны. Расчёты логиста:

5 лет назад 40-футовый контейнер из Китая ехал в Минск 30 дней, цена фрахта составляла $3 тыс. Это значит, что за $1 мы получаем 15 минут пути.

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Если бы мы повезли 5 лет назад этот же груз по железной дороге, то он ехал бы 21 день и это стоило бы $5 тыс. Это значит, за $1 груз проводил в пути шесть минут.

Соотношение между морем и дорогой было в 2,5 раза в пользу морских перевозок.

А что происходит сейчас?

Сейчас грузы плавают медленнее, не беря в расчёт время ожидания, груз приплывёт за 45 дней, цена фрахта — $12 тыс. То есть за доллар проедет 5 минут.

По железной дороге груз доезжает за 21 день, стоит это $15 тыс. То есть за доллар он проедет 2 минуты.

Всё подорожало, но соотношение между морем и железной дорогой сохранилось на том же уровне.

Сейчас в моменте клиент выбирает, что важнее — скорость или цена. Когда ситуация нормализуется, выбор будет сделан в пользу цены, и море свои позиции сохранит.

Появилась третья альтернатива доставки такого же груза из Китая — автомобильный транспорт. Приводим расчёты:

Если оставить за скобками ожидание на границе Китая, машина до Минска доедет за 10 дней, средняя цена за аналогичный по весу груз — $20 тыс. Это значит, что за $1 наш груз едет в пути 1 минуту.

Что в итоге?

За $1 доллар груз проедет по морю 5 минут, по железной дороге — 2 минуты, на фуре — 1 минуту.

Если абстрагироваться от всех внешних факторов, то логично делать выбор в пользу моря.