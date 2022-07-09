В последние месяцы многие белорусские банки сообщали о продлении срока действия карточек. Это значит, что идти за новым «пластиком» не нужно, а старой карточкой можно пользоваться ещё несколько лет. Office Life узнал у Нацбанка и банков о том, почему продлевают жизнь просроченным картам и, самое главное, везде ли ими можно рассчитаться.

Впервые пользоваться карточками с истекшим сроком действия белорусам разрешили во время пандемии коронавируса. Такой шаг позволил сократить контакты в период подъёма заболеваемости. Сейчас проблема ковида не стоит так остро, но банки один за другим разрешают клиентам не делать новый «пластик». Почему?

«Не хватает чипов для новых карточек»

— В настоящее время во всём мире есть сложности с изготовлением чипов, которые используются в том числе для заготовок банковских платёжных карточек (микропроцессор стандарта EMV). Также есть определённые сложности, связанные с санкционными ограничениями. В этой связи банковским сообществом было принято решение о продлении срока действия карточек, — рассказали в Нацбанке.

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Как объясняют специалисты, чтобы выпустить карточку международной платёжной системы (например, Visa или Mastercard), нужно закупить заготовки карточек, предназначенные для этой системы.

— Заготовки уже оснащены логотипом (голограммой) соответствующей платёжной системы и микропроцессором стандарта EMV. Дальше банк самостоятельно или с привлечением специализированной организации персонализирует карточку: с использованием специальной техники наносит на заготовку индивидуальную информацию — номер карточки, полосу для подписи, магнитную полосу, микротекст и т. д.

Аналогичная схема и при выпуске карточек «БЕЛКАРТ», поэтому, как говорят в Нацбанке, «общемировые проблемы с производством чипов являются и проблемами нашей национальной платёжной системы».

Среди ведущих поставщиков чипов для заготовок карточек во всём мире — Россия, Китай, Южная Корея, Франция. И если поставки из Европы затруднены санкциями, то азиатские производители ещё в предыдущие годы сокращали производство из-за пандемии. В России же чипы для банковских карт выпускает пока что только один завод — «Микрон». Но его производственные мощности ограничены, в том числе из-за проблем с поставками сырья и исходных материалов.

Сколько живёт банковский «пластик»?

Очевидно, что и Россия, и Беларусь в условиях санкций будут пытаться заместить поставки чипов для карт из Европы чипами из Китая. Однако, пока выстроятся новые цепочки поставок, единственный выход в условиях дефицита носителей — продлевать срок действия уже выпущенных карт.

— Карточки могут находиться в обращении до физического износа микропроцессора карточки либо пластика заготовки карточки, — обращают внимание в Нацбанке.

Как правило, карточки наши банки выпускали на 2-3 года, реже — на 5 лет. Если быть честными, то перевыпуск карты — это, скорее, про комиссии банков (почти всегда эта услуга была платной) и про новые технологии, а не про физическую работоспособность карты. В той же России были случаи, когда карты выпускали на более длительные сроки. Например, ещё до истории с санкциями так делал «Тинькофф», который предложил карты аж на 8 лет сразу. Словом, при бережном обращении с технической точки зрения банковский «пластик» может работать довольно долго.

Как платить просроченной картой. Важные вопросы

Банки обещают, что продление срока действия карт будет бесплатным, а вот комиссии, которые раньше списывались за обслуживание, останутся.

Нужно ли активировать продлённую карту?

Обязательно, иначе она просто перестанет работать. Для этого, так же как и при получении новой карты, нужно посмотреть баланс счёта с вводом ПИН-кода в банкомате своего банка (или любого другого, если это предусмотрено банком). Платить за эту услугу не нужно. Новые сроки действия старых карт вы сможете увидеть в мобильном или интернет-банке.

Как платить этой картой в магазине?

Точно так же, как и раньше. По продлённым картам будет доступен тот же спектр услуг — снятие наличных, платежи (в том числе и бесконтактные) в магазинах, оплата в ЕРИП, переводы с карты на карту и т. д.

А в интернете?

Здесь тоже всё без изменений, только для платы, например, за какие-то сервисы подписки вам нужно будет ввести новый срок действия карты, а не тот, что указан на «пластике». При этом CVV/CVC-код останется прежним и при продлении срока действия карты.