Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)

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«Кур’ер» собрал фотографии, которые сделали на этой неделе наши читатели и корреспонденты в Слуцке и районе.

Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
В среду, 6 июля, в Слуцк пришла гроза с громом, молниями и ливнем. Фото: Сергей
Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Ливень. Фото: Сергей
Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Фото: Глеб Рулёв
Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Фото: Глеб Рулёв
Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
За домом №4 по улице Мельничной растёт огромный тополь: в обхвате больше 4-х метров, а в высоту скоро достигнет 30 метров. Дерево в случае падения угрожает частному дому, что в непосредственной близости от него, а также может повредить газовую трубу «воздушку» и различные кабели и провода. Фото: Александр Шелехов
Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Шестая школа. Свалены и попилены вековые тополя у Бычка. Фото: Александр Петров
Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
9-этажка возле стоматологической поликлиники. Окна в подъезде чем-то частично замуровали. Фото прислала читательница
Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Работы на улице Комсомольской. Фото: Олеся Белая
Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Около «Стройарсенала» занижают бордюр. Фото: Ольга Паздерина
Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Случчанка Елена обратила внимание на то, что напротив универмага «Слуцк» на тротуаре резко возникает ступенька. Мама Елены не очень хорошо видит, и девушка боится, что во время прогулки та может споткнуться и упасть. Да и для других случчан есть такой риск. «Почему бы не нарисовать здесь жёлтую полоску», — спрашивает Елена. Фото: Олеся Белая
Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Как могло бы быть. Графика: Алесь Достанко
Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Когда-то это было весёлое заведение, кафе. Сейчас в здании — «Ритуальные услуги». «Слуцкі шлях» 8 лет назад. Фото: Александр Шелехов
Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
«Слуцкі шлях» теперь. Фото: Александр Шелехов
Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Жук-носорог. Фото: Татьяна
Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Бабочка в 12-м городке. Фото прислала Ольга
Ливень, работа коммунальщиков и нерадостный «Слуцкі шлях». Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Змея возле дома №47 на улице Виленской. Фото прислала Любовь Беляева