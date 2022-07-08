Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2002 и 2012 годах (в начале июля).

День Независимости-2002

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Фотографии: Алесь Достанко

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

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День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Традиция устраивать пикник на траве была ещё сильна в те годы. Дёшево и просто… Но через несколько лет эту традицию то ли искоренили, то ли она сошла на нет сама собой

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

День Независимости-2012

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Фотографии: Алесь Достанко

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Часы на здании Слуцкого городского дома культуры в Слуцке появились ко Дню Независимости

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Футбол-2012

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
4 июля. ФК «Слуцк» — ФК «Городея». Матч закончился со счётом 1:1. На стадионе собралось порядка 1400 болельщиков. Фото: Алесь Достанко

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
10 июля. Международный товарищеский матч, в котором принимали участие команды ветеранов футбола из Турции (г.Анталия) и ФК «Слуцк». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев поля. Матч посетили порядка 450 любителей футбола

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Крестный ход-2012

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Фотографии: Алесь Достанко

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Бонус-2012

День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
9 июля. Улица Зелёная, 9. Во дворе дома жители установили фонтан. Фото: Алесь Достанко
День Независимости и крестный ход. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Так выглядел район Чехова на пересечении улиц Магистральной и Зелёной. Сейчас, спустя 10 лет, это место уже застроено многоэтажками