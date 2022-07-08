Onliner нашёл кофе Nescafe Gold Barista по цене 241 рубль за килограмм. Он продаётся в магазине «Соседи». В цене за банку (85 г) — чуть больше 20 рублей.

Ещё один образец из линейки Gold в «Санте» продается за 33,89 рубля (170 г) — это 199 рублей за кило. Рядом лежит баночка красной икры. Ее килограмм стоит меньше 140 рублей.

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При этом в этих же магазинах рядом стоит Nescafe Gold с другим оттенком вкуса из той же линейки, который стоит в два раза дешевле. В других сетевых магазинах можно найти ту же Barista за 12 рублей.

Один из дорогих растворимых кофе — Carte Noire — сейчас стоит дешевле Nescafe Gold. Скорее всего, это ненадолго, в России эта баночка уже стоит под 35 рублей.

«Причиной ценопляски становится истощение старых запасов. То, что продается по 8, 10, 12 рублей, скоро везде будет стоить 20 и далее. Это приехали новые партии, позволив нам заглянуть в будущее и огорчиться», — пишет Onliner.

Линейка растворимого кофе Nescafe в Беларусь везется из Краснодарского края. В конце марта «Известия» сообщили: Nestle и Unilever уведомили розничную торговлю о подорожании своей продукции до 40% с апреля. Речь идёт о ведущих брендах на рынке: кофе Nescafe, какао Nesquik, детском питании, готовых завтраках и шоколаде — их развивает первый производитель, а также марках Dove, Rexona, Camay и других, которые продвигает второй.

В белорусском ретейле подтвердили: 20 рублей за банку — это новые поставки.