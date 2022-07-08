Люди недели: художник, музыкант и две случчанки, которые создают красоту

На этой неделе героями публикаций «Кур’ера» стали известный художник, который 15 лет жил и творил в Слуцке, педагог, воспитавший известных музыкантов, и женщины из Слуцка и района, которые создают вокруг себя уют и красоту.

Александр Адонин

Александр Адонин — известный художник и педагог. Родился в Луганской области в Украине. В 1975 году окончил Краснодарское художественное училище. С 1976 по 1991 год жил в Слуцке. С 1977 года работал преподавателем Слуцкой детской художественной школы, где стал ведущим педагогом. В этом году Адонин отмечает 75-летний юбилей. В галерее искусств Слуцка всё лето работает его персональная выставка.

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Даты и люди Случчины Александр Адонин — художник и педагог, писал и пел в Слуцке.

Зоя Николаевна

Зоя Николаевна — случчанка, которая живёт в доме №13 на улице Жукова и семь лет выращивает у подъезда своей пятиэтажки цветы. По словам женщины, прошлым летом кто-то полил растения химикатами, и почти все они погибли. А на кусте плетущейся розы засохли все цветы. Однако в этом году женщина высадила растения заново, и розовый куст тоже выздоровел и зацвёл.

которая выращивает у подъезда цветы «Погубили почти все, а я посадила снова». С чем столкнулась жительница Слуцка,

Владимир Трофимович

Владимир Трофимович — уроженец Греска. С начала 70-х работает педагогом в Слуцкой музыкальной школе искусств. Он бессменный руководитель детского эстрадного коллектива «Радуга», состоящего из лучших учеников школы. За время работы в школе Владимир Трофимович воспитал немало талантливых исполнителей. 70% его учеников в дальнейшем связали свою жизнь с музыкой.

истории основания «Радуги» и учениках (интервью) «На работу с удовольствием, это счастье!»… Владимир Трофимович рассказал о Слуцкой музыкальной школе,

Алена Ліневіч

Алена Ліневіч некалькі гадоў таму набыла ўчастак з домам у вёсцы Кухты Слуцкага раёна. Працавала вельмі шмат і стварыла сад сваёй мары. Цяпер яе дзялянку нельга не заўважыць. Цудоўныя кветкавыя кампазіцыі, малыя садовыя архітэктурныя формы, цікавыя дарожкі, рукатворны басейн. Усё гэта – работы самой Алены. Гаспадыня вырошчвае разнастайныя рэдкія расліны: дрэвы, хмызнякі, ягаднікі, садавіну і агародніну.