«Шляпка преображает женщину», — так оценила роль шляпки одна из завсегдатаев женского клуба «Хозяюшка», который существует на базе Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения. «Кур’ер» провёл для женщин фотосессию в шляпках, а они рассказали истории приобретения своих головных уборов.

Клавдия Щекотович:

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Раньше я шляпки не носила, а сейчас в связи с возрастом трудно переносить жару, поэтому ношу. Эту шляпку я приобрела в прошлом году на ярмарке в Молодёжном центре. Она у меня ленточная, её можно складывать, и она всегда со мной. В гардеробе есть несколько штук и хочу ещё приобрести.

Людмила Раппопорт:

Мы ездили с мужем в Солигорск на праздник Дня шахтёра. Было очень жарко, а я без шляпки. Вот там её и приобрела. Потом она со мной ездила по разным морям: по Средиземному и Красному.

Валентина Курлыкова:

В повседневной жизни я шляпки ношу редко, в основном пользуюсь шляпкой, когда сильная жара. Этому головному убору уже лет 15, я её купила на огромном оптовом рынке в Киргизии.

Эльвира Таран:

Летом люблю носить шляпки, и их у меня много. Есть шляпка из Египта, из Санкт-Петербурга. А эту шляпку покупала лет 15 назад в Болгарии, помню, что стоила она 20 болгарских левов.

Ирина Кос:

С возрастом стала ещё больше любить шляпки. Считаю, что женщина в шляпке преображается, она как бы статус приобретает. Всего у меня 4-5 шляпок. Эту я приобрела лет 10 назад для поездки в Анапу к однокурснице.

Татьяна Гулькевич:

Я без шляпки никуда. Пять лет назад на Купалье пошла в парк и забыла шляпку. В городе работала ярмарка, там купила первую попавшуюся и с удовольствием ношу её.

Раиса Сугако:

Шляпок у меня много, ношу их регулярно. Эту шляпку подарил старший правнук.

Тамара Блинова:

Шляпка — это не мой аксессуар. Но так как у нас в клубе «Хозяюшка» все женщины ходят в шляпках, то я тоже решила себе приобрести. Долго не могла найти, потому что у меня объём головы 54-55, а продаются в основном 57-58. Нашла свою шляпку в «Детском мире».

Людмила Скриган:

Ношу шляпки очень редко, и у меня их немного, поэтому считаю, чтобы носить шляпку, должен соответствовать весь гардероб.

Любовь Ковалёва:

Я в повседневной жизни шляпки не ношу. Чаще на пляже или на огороде.