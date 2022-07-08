Ветерок продувает рынок, нет изнуряющей жары. Появилась первая голубика, и её понемногу берут, хотя стоит 15 рублей за литровую банку. А вот клубники в продаже не было, как и грибов. Значительная сортовая разбежка цен наблюдается у помидоров и яблок. Стоимость картофеля разнится в зависимости от величины клубней. Цены указаны по состоянию на 11.20 пятницы, 8 июля.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая – 1,2-1,3 рубля за 1 килограмм
- Огурцы — 1-2,5 рубля за 1 килограмм
- Перец болгарский — 4,5 рубля за 1 килограмм
- Помидоры – 4,5 – 6,5 рубля за 1 килограмм
- Картофель ранний — 1-3 рубля за 1 килограмм
- Морковь – 1 рубль за 1 пучок
- Свёкла свежая – 1,5-2 рубля за 1 килограмм
- Лук (новый урожай) — 2,5 рубля за 1 килограмм
- Редис — 1,5 рубля за 1 пучок
- Кабачок — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Чеснок (новый урожай) – 1,5 рубля за 1 головку
Фрукты
- Арбуз — 3 рубля за 1 килограмм
- Дыня (торпеда) – 5 рублей за 1 килограмм
- Апельсин – 4 рубля за 1 килограмм
- Абрикос – 12 рублей за 1 килограмм
- Банан — 5 рублей за 1 килограмм
- Виноград – 9-12 рублей за 1 килограмм, прошлогодний — за 5 рублей
- Персики — 7,5-9 рублей за 1 килограмм
- Нектарин — 10-12 рублей за 1 килограмм
Ягоды
- Земляника — 3,5 рубля за стакан 200 граммов
- Черешня — 7-9 рублей за 1 килограмм
- Малина – 5 рублей за 1 литр
- Крыжовник – 5 рублей за 1 литр
- Голубика – 15 рублей за 1 литр
Разное
- Мёд цветочный — 8 рублей за 0,5 литра
- Мёд рапсовый – 7 рублей за 0,5 литра
- Кинза (пучок) – 1 рубль
- Салат листовой (пучок) – 1 рубль
- Лук-перо (пучок) – 1 рубль
- Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1 десяток
- Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
Рассада цветов
- Лилия садовая – 1,5 рубля за 1 куст
- Лилейник – 2 рубля за 1 куст
- Астильба – 3 рубля за 1 куст
- Гипсофила – 3 рубля за горшочек
- Герань – от 3 до 8 рублей за одно растение
- Розы всех сортов – 12 рублей за 1 куст