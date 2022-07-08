Ветерок продувает рынок, нет изнуряющей жары. Появилась первая голубика, и её понемногу берут, хотя стоит 15 рублей за литровую банку. А вот клубники в продаже не было, как и грибов. Значительная сортовая разбежка цен наблюдается у помидоров и яблок. Стоимость картофеля разнится в зависимости от величины клубней. Цены указаны по состоянию на 11.20 пятницы, 8 июля.

Овощи

Капуста белокочанная свежая – 1,2-1,3 рубля за 1 килограмм

Огурцы — 1-2,5 рубля за 1 килограмм

Перец болгарский — 4,5 рубля за 1 килограмм

Помидоры – 4,5 – 6,5 рубля за 1 килограмм

Картофель ранний — 1-3 рубля за 1 килограмм

Морковь – 1 рубль за 1 пучок

Свёкла свежая – 1,5-2 рубля за 1 килограмм

Лук (новый урожай) — 2,5 рубля за 1 килограмм

Редис — 1,5 рубля за 1 пучок

Кабачок — 1,2 рубля за 1 килограмм

Чеснок (новый урожай) – 1,5 рубля за 1 головку

Фрукты

Арбуз — 3 рубля за 1 килограмм

Дыня (торпеда) – 5 рублей за 1 килограмм

Апельсин – 4 рубля за 1 килограмм

Абрикос – 12 рублей за 1 килограмм

Банан — 5 рублей за 1 килограмм

Виноград – 9-12 рублей за 1 килограмм, прошлогодний — за 5 рублей

Персики — 7,5-9 рублей за 1 килограмм

Нектарин — 10-12 рублей за 1 килограмм

Ягоды

Земляника — 3,5 рубля за стакан 200 граммов

Черешня — 7-9 рублей за 1 килограмм

Малина – 5 рублей за 1 литр

Крыжовник – 5 рублей за 1 литр

Голубика – 15 рублей за 1 литр

Разное

Мёд цветочный — 8 рублей за 0,5 литра

Мёд рапсовый – 7 рублей за 0,5 литра

Кинза (пучок) – 1 рубль

Салат листовой (пучок) – 1 рубль

Лук-перо (пучок) – 1 рубль

Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1 десяток

Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов

Рассада цветов