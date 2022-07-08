Ветерок продувает рынок, нет изнуряющей жары. Появилась первая голубика, и её понемногу берут, хотя стоит 15 рублей за литровую банку. А вот клубники в продаже не было, как и грибов. Значительная сортовая разбежка цен наблюдается у помидоров и яблок. Стоимость картофеля разнится в зависимости от величины клубней. Цены указаны по состоянию на 11.20 пятницы, 8 июля.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая – 1,2-1,3 рубля за 1 килограмм
  • Огурцы — 1-2,5 рубля за 1 килограмм
  • Перец болгарский — 4,5 рубля за 1 килограмм
  • Помидоры – 4,5 – 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Картофель ранний — 1-3 рубля за 1 килограмм
  • Морковь – 1 рубль за 1 пучок
  • Свёкла свежая – 1,5-2 рубля за 1 килограмм
  • Лук (новый урожай) — 2,5 рубля за 1 килограмм
  • Редис — 1,5 рубля за 1 пучок
  • Кабачок — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Чеснок (новый урожай) – 1,5 рубля за 1 головку

Фрукты

  • Арбуз — 3 рубля за 1 килограмм
  • Дыня (торпеда) – 5 рублей за 1 килограмм
  • Апельсин – 4 рубля за 1 килограмм
  • Абрикос – 12 рублей за 1 килограмм
  • Банан — 5 рублей за 1 килограмм
  • Виноград – 9-12 рублей за 1 килограмм, прошлогодний — за 5 рублей
  • Персики — 7,5-9 рублей за 1 килограмм
  • Нектарин — 10-12 рублей за 1 килограмм

Ягоды

  • Земляника — 3,5 рубля за стакан 200 граммов
  • Черешня —  7-9 рублей за 1 килограмм
  • Малина – 5 рублей за 1 литр
  • Крыжовник – 5 рублей за 1 литр
  • Голубика – 15 рублей за 1 литр

Разное

  • Мёд цветочный — 8 рублей за 0,5 литра
  • Мёд рапсовый – 7 рублей за 0,5 литра
  • Кинза (пучок) – 1 рубль
  • Салат листовой (пучок) – 1 рубль
  • Лук-перо (пучок) – 1 рубль
  • Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1 десяток
  • Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов

Рассада цветов

  • Лилия садовая – 1,5 рубля за 1 куст
  • Лилейник – 2 рубля за 1 куст
  • Астильба – 3 рубля за 1 куст
  • Гипсофила – 3 рубля за горшочек
  • Герань – от 3 до 8 рублей за одно растение
  • Розы всех сортов – 12 рублей за 1 куст