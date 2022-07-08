Алкоголь, личный транспорт и сладкое. Случчане рассказали, на чём не готовы экономить

Цены растут, а зарплата — нет. Многие белорусы почувствовали, что «просели» и зарплаты уже не хватает, чтобы жить на прежнем уровне. Что делать в этом случае? Один из вариантов — уменьшить свои расходы. Поэтому женский проект Lampa узнал, от чего случчане НЕ готовы отказаться ни при каких обстоятельствах.Для этого во «ВКонтакте» мы сделали опрос «От чего вы НЕ готовы отказаться?». В опросе поучаствовали 137 человек. Они могли выбрать как один, так и несколько вариантов ответа.

Результаты:

Большинство поучаствовавших в опросе случчан не готовы поменять свой привычный рацион ради экономии. На втором месте — сладости. На третьем — расходы на личный транспорт.

Приоритеты мужчин и женщин немного отличаются.

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Большинство мужчин не готовы отказаться от расходов на личный транспорт, на втором месте — привычный рацион, далее идут «вкусняшки», следом — сигареты и алкоголь. Случчанки не готовы отказаться от привычного рациона и сладкого, а вот от алкоголя, в отличие от мужчин, большинство женщин откажутся.