Валентина Николаевна, жительница второго подъезда дома № 132 по улице Социалистической, жалуется, что подвал в доме постоянно заливают канализационные стоки.

«Звоним в 115, на «горячую линию», в ЖКХ. Год толку не добиться. Почистят, две недели — и снова топит. У жильцов там кладовые, храним вещи, запасы. Там пройти можно только в резиновых сапогах, с доской, ну и не дышать. Мы за свои деньги нанимаем людей, чтобы убирали. Почему не ликвидируют причину протекания, а только принимают временные меры, а не заменят трубу? Уже всё, предел — не зайти!» — рассказала Валентина Николаевна.

Жительница провела экскурсию для случчан по подвалу. Как он выглядит — стоит посмотреть.