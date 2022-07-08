Трагедия в семье птиц… В деревне под Слуцком спасают птенцов аиста, выпавших из разрушенного гнезда (фото)

Утром в пяnницу, 8 июля, в редакцию позвонил читатель и сообщил, что увидел в деревне Городище под Слуцком двух выпавших из гнезда аистов. Птицы уже подросшие и вот-вот должны стать на крыло.

Он пояснил, что их гнездо разрушилось и они упали с высоты. Один из птенцов был травмирован – у него сломана лапа. У другого явных травм не было, но он явно страдал от последствий падения с высоты. Он опасался также, что раненых птенцов могут убить собаки.

«Вы же всё знаете, подскажите, как им помочь», — сказал звонивший. Наш читатель получил необходимую информацию. К моменту, когда в деревню приехал корреспондент «Кур’ера», птиц под опеку взял Павел.

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Он поместил птенцов во двор дома, рядом с которым находится гнездо, чтобы они были в безопасности. Павел пояснил, что, видимо, гнездо размыло дождём. Из него вывалились три птенца. Один из них разбился и погиб сразу, у второго открытый перелом лапы, третий тоже повредил лапу — хромает, но ходит сам.

Павел по совету Тамары Коледы, директора Слуцкого эколого-биологического центра учащихся, купил в магазине кильку, чтобы покормить самого слабого аиста. И периодически он приходит напоить животное. Второму, как рассказал Павел, родители птенцов, видимо, приносят еду сами. Аисту, у которого открытый перелом, обработали рану и наложили удерживающую повязку.

Он продолжает выхаживать птиц, как может. Если вы готовы оказать посильную помощь, можете приехать в деревню Городище на улицу Зелёную, где находится гнездо.

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