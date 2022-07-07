Как сообщает Sputnik, Минстройархитектуры будет регулировать цены на ряд строительных товаров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №447 от 6 июля.

В перечень товаров, цены на которые будут регулироваться, вошли строительные товары, которые производятся или же ввозятся и продаются на внутреннем рынке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, кроме тех, кто осуществляет розничную торговлю, и применяются при строительстве, а также при производстве стройматериалов.

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В списке более 40 наименований, среди них алюминий, растворы и строительные смеси, цемент, известь и гипс, изделия из бетона и гипса для строительных целей, кирпичи, керамическая плитка, стекло листовое, краски, лаки, древесина и многое другое.

Согласно постановлению, цены на эти строительные товары будут регулироваться до 1 января 2023 года.