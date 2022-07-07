Хорошо оплачиваемая работа в Германии, за которую никто не берётся. Топ-5

В Германии есть работы, на которых достаточно хорошо платят, но желающих устроиться на них мало. На некоторых работах можно стать

по-настоящему богатым, а в некоторых профессиях даже не нужно иметь диплом, чтобы зарабатывать большие деньги. Какая она, хорошо оплачиваемая работа в Германии, за которую никто не хочет браться.



Высокооплачиваемая работа ассоциируется с юристом, врачом или инженером, но на самом деле есть много профессий, на которых очень хорошо зарабатывают без необходимости учиться. Самое удивительное то, что эти профессии даже не востребованы, другими словами: здесь всё ещё можно сделать карьеру без усилий.

Итак, что это за работа, за которую хорошо платят, но желающих зарабатывать мало.

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1. Пастор: до 84 000 евро в год

Любой, кто ищет перспективное призвание с хорошей оплатой труда, может найти то, что ищет, в церкви. Как пастор в Германии вы можете получать годовую зарплату около 84 000 евро, стартовая зарплата по сводкам 33 600 евро. Одной из причин хорошей оплаты может быть длительный период обучения. В Германии от будущего пастора требуется восемь лет обучения или подготовки.

2. Планировщик телевизионных программ: до 79 100 евро в год

Телевизионщики в Германии зарабатывают немного меньше, чем в церкви, около 79 100 евро брутто в год. Краткое пояснение: ТВ-планировщики несут ответственность за составление телепрограмм — их работа является основой для телегидов. Вопрос только в том, насколько профессия перспективна во времена Netflix и Ко.

3. Мясник: до 49 200 евро в год

Работа мясником привлекательна, по крайней мере, с точки зрения зарплаты.

Возможна средняя годовая заработная плата в размере 32 500 евро, а с годами она может быть увеличена примерно до 49 200 евро в год.

Тот факт, что всё больше и больше людей питаются более осознанно и придают большое значение региональным продуктам и благополучию животных, делает работу мясника перспективной. Но верно также и то, что эта работа чрезвычайно напряжённая.

4. Эвакуатор: до 49 100 евро в год

Они работают в страховых компаниях, мастерских или органах власти — и им за это хорошо платят. Хотя начальная зарплата в

19 000 евро брутто в год довольно мизерная, её можно довольно быстро корректировать в большую сторону. Опытные тягачи могут собирать в среднем около 49 100 евро в год. Для работы необходимо наличие водительских прав на буксировку транспортных средств и технических знаний.

5. Гробовщик: до 42 800 евро в год

Работа не всегда лёгкая – требуется психологическая устойчивость и хорошее чувство сопереживания при организации всего, что связано с похоронами в качестве распорядителя похорон. Заработок до 42 800 евро брутто в год хорошо оплачивается. Похоронная индустрия в Германии имеет очень хорошее финансовое положение: по данным Kununu, только в 2021 году объём продаж составил более 2,1 мил­лиарда евро.