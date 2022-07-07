«Прошёл уже не один понедельник, никто так и не приехал». Жительница Василинок про просьбу о ремонте улицы

У нас в деревне Василинки на улице Школьной сплошные ямы.

Улица асфальтирована, но очень давно. Ямы везде. Я просила, чтобы их заделали. Обращалась в Бокшицкий сельсовет, там сказали, что это не в их компетенции. Давала заявку в службу «115». Сегодня им позвонила, чтобы узнать, ответили, что мы в планах, ничего конкретного. Сделала повторную заявку.

Звонила на «горячую линию» председателю Слуцкого райисполкома в конце июня. Сказали, ждите, в понедельник приедут специалисты, посмотрят, что у вас с дорогой. Прошёл уже не один понедельник, никто так и не приехал. Я на пенсии и всегда дома. В интернете, правда, читала про «горячую линию» райисполкома. Там написали, что обращалась жительница Василинок про плохие дороги. А когда сделают, ничего не сказано.

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У нас у каждого двора лежит песок. Им мы сами засыпаем ямы в асфальте. Но это же не выход.

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