«Погубили почти все, а я посадила снова». С чем столкнулась жительница Слуцка, которая выращивает у подъезда цветы

Случчанка Зоя Николаевна, жительница дома №13 на улице Жукова, семь лет выращивает у подъезда пятиэтажки цветы.

По словам женщины, прошлым летом кто-то полил растения химикатами, и почти все они погибли. Но Зоя Николаевна засадила палисадник заново, около десятка сортов: ирисы, ромашки, колокольчики и другие. Но, безусловно, украшение территории — прекрасный большой куст плетущейся розы. Редко кто возле многоэтажек их выращивает.

«В этом году он особенно красив, — сказала Зоя Николаевна. — Обильные пышные соцветия. Прохожие даже идут мимо, останавливаются и любуются. Приятно, что людей это радует. А в прошлом году я пережила настоящий стресс: в один момент все цветы друг за другом засохли. Кто-то полил химией.

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Я так расстраивалась, плакала. Даже обращалась в милицию, но не нашли, кто это сделал. Но я посадила всё заново, что смогла. Поливаю их, пропалываю. Цветут на загляденье!»

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