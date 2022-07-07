Первые кадры из KFC в Слуцке (+ цены)

В четверг, 7 июля, корреспондент «Кур’ера» посетил ресторан KFC в Слуцке, который работал в тестовом режиме. Официальное открытие заведения состоится в пятницу, 8 июля, в 14.00. Смотрите подборку фотографий.

В «Слуцкой телеге» подписчик с ником 223610911 написал, что в городе много заведений общепита и, по его мнению, «им придётся подвинуться, кому-то придётся закрыться даже». Ведь «народ беднеет, а богаче мы пока не станем»… Или, наоборот, местные «бизнесмены-шаурмейщики и пиццеристы» смогут не отдать рынок сетевому ресторану.