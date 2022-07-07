Правительство Беларуси сообщает, что снова запрещено вывозить из страны пшеничную муку и гречку. Постановление подписал премьер-министр.
Нельзя вывозить из Беларуси:
- муку из пшеницы мягкой и спельты,
- крупу грубого помола из гречихи,
- гречневое зерно обрушенное,
- готовые пищевые продукты из гречки.
Запрет будет действовать три месяца и введён в целях защиты внутреннего рынка.
Вывозить муку и гречку из Беларуси запрещали в прошлом году, а также в марте этого года. Каждый раз такие меры вводились на три месяца.