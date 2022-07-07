Правительство Беларуси сообщает, что снова запрещено вывозить из страны пшеничную муку и гречку. Постановление подписал премьер-министр.

Нельзя вывозить из Беларуси:

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муку из пшеницы мягкой и спельты,

крупу грубого помола из гречихи,

гречневое зерно обрушенное,

готовые пищевые продукты из гречки.

Запрет будет действовать три месяца и введён в целях защиты внутреннего рынка.

Вывозить муку и гречку из Беларуси запрещали в прошлом году, а также в марте этого года. Каждый раз такие меры вводились на три месяца.