Правительство Беларуси сообщает, что снова запрещено вывозить из страны пшеничную муку и гречку. Постановление подписал премьер-министр.

Нельзя вывозить из Беларуси:

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  • муку из пшеницы мягкой и спельты,
  • крупу грубого помола из гречихи,
  • гречневое зерно обрушенное,
  • готовые пищевые продукты из гречки.

Запрет будет действовать три месяца и введён в целях защиты внутреннего рынка.

Вывозить муку и гречку из Беларуси запрещали в прошлом году, а также в марте этого года. Каждый раз такие меры вводились на три месяца.