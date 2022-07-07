Эффект Купалья. Почему это произошло в Лесунах под Слуцком (много красивейших фото)

То, что произошло вчера в деревне Лесуны под Слуцком, можно назвать «эффектом Купалья». Когда «Кур’ер» накануне писал, что сельчане организуют праздник, они говорили нашему корреспонденту: «Ну, может, приедут из города человек 100-200».

Но произошло удивительное. Первая мысль многих приехавших в Лесуны была такая: «Сюда что, весь Слуцк приехал?!» Понятно, что счёт гулявших шёл не на тысячи, но людей было действительно очень много.

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А ещё всё было, как говорят в Беларуси, талакой. Выпечку продавали женщины из «Ячаўскіх вячорак», кашу варили в столовой деревни Козловичи, общепит с шашлыком был из города и так далее… А на сцене были, без преувеличения, лучшие и сильнейшие голоса Случчины. Да и в целом власти позаботились о том, чтобы даже неожиданно большое число гостей праздника не остались голодными и без развлечений.

Неоспоримое преимущество праздника – его фотогеничность (ох, уж эта современность и соцсети). Поэтому, даже если ты приехал, послушал народную музыку, встретил десять знакомых, а потом сделал красивые фотки с венками и народным антуражем, – всё, праздник состоялся. Нехитро, просто и демократично.

В целом же такому успеху праздника в Лесунах можно найти два аргумента (если больше — добавляйте свои пункты).

Первое: на Случчине реально любят Купалье. Свой, белорусский, магический. Дарящий надежду в виде вечно неуловимой «папараць-кветкі» и интересных отношений с противоположным полом. Ещё в 90-е Купалье проводили в городе – в 11-м городке. Людей было тысячи. Правда, с обеспечением правопорядка было не очень, поэтому Купалье в городе ушло в неформальную сферу. Ещё долгие годы на Купалье на разных окраинах Слуцка можно было наблюдать столбы дыма от костров – одного из непременных атрибутов праздника. И вот когда кто-то организует праздник, генетическая память потянула людей к месту сбора.

Второе: люди соскучились по празднику, который они считают настоящим. Ну как настоящим? Соскучились по празднику, в котором нет официоза, излишней торжественности и праведно нахмуренных лиц, призывов куда-то бежать и что-то делать (нужное кому-то, но не твоей семье). Людям хочется праздника:

простого, человеческого,

на котором не митингуют, а реально празднуют,

в котором есть обращение к корням своего, белорусского прошлого,

есть неформальная атмосфера настоящего

и надежда на будущее (даже в виде неуловимой «папараць-кветкі»).

Вот такой он, «эффект Купалья» в Слуцке.