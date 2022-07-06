Иду вчера мимо трёх бабушек, сидящих на скамейке: седые, с палочками. Одна громко делится с остальными своим мнением.

«Фейки, кругом одни фейки! — говорит она. — Вот в интернете увидела — умер Юра Шатунов. Сразу подумала — фейк! Ведь вон про Жириновского тоже сначала сообщили, а потом сказали, что жив. А потом по телевизору увидела и в газете прочитала, что Шатунов всё-таки умер. Значит, не фейк». Ну дальше уже слышно не было.

Вот, думаю, даже бабушки научились проверять информацию в разных источниках, прежде чем верить.

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