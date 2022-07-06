Правительство и Комитет госконтроля утвердили стратегический план стабилизации цен до конца года. Он предполагает совершенствование методологии ценообразования и контроля за соблюдением законодательства о ценообразовании, об этом рассказали Office life.

Большинство мероприятий, описанных в программе действий правительства и КГК, находятся в высокой стадии проработки, отдельные уже реализуются, отметили в пресс-службе Совмина.

План стабилизации цен включает в себя:

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  • легализацию параллельного импорта, производство импортозамещающей сельхозпродукции;
  • перевод расчётов за энергоресурсы на российские рубли, обновление программ по снижению затрат, совершенствование госзакупок, корректировка государственного ценового регулирования отдельных товаров;
  • совершенствование методологии ценообразования и контрольной деятельности;
  • продление соглашения о скидках с ретейлерами;
  • мониторинг цен на импорт;
  • мониторинг цен посредством кассового оборудования.