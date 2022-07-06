Правительство и Комитет госконтроля утвердили стратегический план стабилизации цен до конца года. Он предполагает совершенствование методологии ценообразования и контроля за соблюдением законодательства о ценообразовании, об этом рассказали Office life.
Большинство мероприятий, описанных в программе действий правительства и КГК, находятся в высокой стадии проработки, отдельные уже реализуются, отметили в пресс-службе Совмина.
План стабилизации цен включает в себя:
- легализацию параллельного импорта, производство импортозамещающей сельхозпродукции;
- перевод расчётов за энергоресурсы на российские рубли, обновление программ по снижению затрат, совершенствование госзакупок, корректировка государственного ценового регулирования отдельных товаров;
- совершенствование методологии ценообразования и контрольной деятельности;
- продление соглашения о скидках с ретейлерами;
- мониторинг цен на импорт;
- мониторинг цен посредством кассового оборудования.