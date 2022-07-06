«Кур’ер» сделал обзор ретрофото с сайта PastVu, проекта по сбору свидетельств прошлого.

Как выглядели Слуцк и его окрестности с 1912 по 1985 год. Ретрофото
Двор с женщинами и новая хата. 1912 год. Источник: Белорусы на снимках Исаака Сербова (1911-1912) (на белорусском языке). Минск: Белорусская энциклопедия, 2012
Как выглядели Слуцк и его окрестности с 1912 по 1985 год. Ретрофото
В деревне Лучники. 1912 год. Источник: Белорусы на снимках Исаака Сербова (1911-1912) (на белорусском языке). Минск: Белорусская энциклопедия, 2012
Как выглядели Слуцк и его окрестности с 1912 по 1985 год. Ретрофото
Гумно с 6 углами. 1912 год. Источник: Белорусы на снимках Исаака Сербова (1911-1912) (на белорусском языке). Минск: Белорусская энциклопедия, 2012
Как выглядели Слуцк и его окрестности с 1912 по 1985 год. Ретрофото
Новая хата. 1912 год. Источник: Белорусы на снимках Исаака Сербова (1911-1912) (на белорусском языке). Минск: Белорусская энциклопедия, 2012
Как выглядели Слуцк и его окрестности с 1912 по 1985 год. Ретрофото
Дом культуры. 1952–1955 годы
Как выглядели Слуцк и его окрестности с 1912 по 1985 год. Ретрофото
Свято-Михайловский собор (XVIII в.). Чантурия В. А. «История архитектуры Белоруссии. Дооктябрьский период». Минск, «Вышэйшая школа», 1969
Как выглядели Слуцк и его окрестности с 1912 по 1985 год. Ретрофото
Дорога между Слуцком и Минском. 1964 год
Как выглядели Слуцк и его окрестности с 1912 по 1985 год. Ретрофото
Слуцк. 1964 год
Как выглядели Слуцк и его окрестности с 1912 по 1985 год. Ретрофото
Жилые дома по улице Ленина. 1964-1966 годы. Источник: Р. Нехай. «Минская область. Белорусская ССР». Издание 2-е. Минск: «Беларусь», 1974
Как выглядели Слуцк и его окрестности с 1912 по 1985 год. Ретрофото
Слуцк. Вокзал. 1970-1971 годы. Источник: домашний архив
Как выглядели Слуцк и его окрестности с 1912 по 1985 год. Ретрофото
Одноквартирный жилой дом в колхозе им. Кирова Слуцкого района, деревня Козловичи. 1972 год. Источник: журнал «Наука и Жизнь» №9, 1972 год
Как выглядели Слуцк и его окрестности с 1912 по 1985 год. Ретрофото
Слуцк, улица Ленина, 189, Совет депутатов трудящихся, районный и городской. 1977 год
Как выглядели Слуцк и его окрестности с 1912 по 1985 год. Ретрофото
Слуцк. Автовокзал. 1980-1985 годы

РАНЕЕ. Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото