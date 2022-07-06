Россияне скупают б/у авто в Беларуси. Почему это происходит

Взаимный интерес белорусов и россиян к автомобилям друг друга — явление цикличное. То мы едем в Россию за новыми и б/у машинами, то россияне — к нам. Последнее, насколько можно судить по активности восточных соседей на нашем рынке, как раз сейчас и происходит. Насколько масштабно это явление, вырастут ли цены ещё больше и как будет развиваться рынок дальше, Office Life разбирался вместе с простыми автовладельцами и игроками рынка.

Личный опыт: выставил объявление — машину забрали на следующий день

— В нашей семье было два автомобиля — гибридный Honda Insight 2009 г.в. и бензиновый Honda Civic 2003 г.в., и, когда понадобились деньги, я решил, что продам любой из них, — говорит Павел. — Посмотрел цены: у нас за свой Insight я получу в лучшем случае около $7 тыс., в России он стоит не меньше $10 тыс. Привлекательно, но времени заниматься продажей в Россию не было. Поэтому выставил обе машины на белорусских сайтах. По Insight звонили только автохаусы, а вот Civic покупатель приехал смотреть уже на следующий день. Это был киргиз, который постоянно находится в Беларуси и занимается подбором автомобилей — себе на родину или в Россию, не знаю. За свои услуги берёт $500-700. С $3200 мы сторговались до $2900, продажа автомобиля от выставления до оформления заняла меньше недели.

Цены: почувствуйте разницу

То, что на б/у автомобили цены в Беларуси и России отличаются, причём значительно, подтверждает быстрый анализ профильных классифайдов. К тому же разница заметна в отношении «бэушки» разных классов авто.

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К примеру, свежий Hyundai Accent V после рестайлинга (сделанного, кстати, в РФ) возрастом от 2020 года и младше в Беларуси стоит от $13 950. На av.by есть 19 объявлений о продаже таких машин.

Тогда как в России рестайлинговый Hyundai Accent пятого поколения практически не представлен на рынке: на avito.ru выставлен экземпляр 2022 г.в. с минимальным пробегом и ценой 1,48 млн российских рублей ($27,6 тыс.), ещё один (но дорестайлинговый) Accent 2020 г.в. нашёлся на auto.ru за 1,3 млн российских рублей ($23 тыс.).

Цены на двухлетний кроссовер Toyota Rav4 пятого поколения с бензиновым двигателем 2,5 л у нас стартуют от 94 172 рублей ($37,2 тыс.), в России самый дешёвый вариант с аналогичными параметрами стоит 2,9 млн российских рублей ($51,5 тыс.).

Между более «возрастными» авто с ценником пониже разница, соответственно, меньше. К примеру, 13-летний Skoda Roomster у нас стоит примерно на $2 тыс. дешевле, такая же разница наблюдается между Ford Galaxy аналогичного возраста.

Логично, что наибольший интерес сейчас наблюдается в сегменте именно свежей «бэушки» из Беларуси. Это подтверждает и Евгений Якута, он профессионально занимается подбором авто на рынках Беларуси и России.

Эксперт: цены будут только расти

— Действительно, россияне сейчас активно покупают автомобили в Беларуси. Если ещё полтора года назад белорусы ехали в Россию за «бэушкой», сейчас — наоборот. Автомобили из Беларуси в Россию везут как частные лица — сами владельцы, так и те, кто занимается услугами автоподбора. Причина прежде всего в ценах. В России сейчас они одни из самых высоких в мире. Вот простой пример: VW Polo на «максималке» в российском салоне сейчас стоит порядка $40 тыс., в Беларуси его цена — 30. Это нынешний прайс на обычный VW Polo!

Широкое предложение по автомобилям, пригнанным из Европы и Америки, — ещё одно преимущество белорусского рынка. Евгений отмечает, что российских покупателей интересуют в первую очередь свежие премиальные автомобили возрастом от трёх до пяти лет — выбор конкретного бренда зависит от заказчика.

А вот с расхожим мнением, будто белорусский автопарк — в лучшем состоянии, чем российский, Евгений готов поспорить:

— Белорусский автопарк перестал нормально обновляться в 2011 году, когда выросли таможенные пошлины. Да, может быть, белорусы больше смотрят за своими машинами, бережнее относятся и чаще протирают их тряпочками. Да, здесь немного лучше дороги. Да, в Минске нет таких пробок, как в Москве, когда основные узлы в повышенных нагрузках изнашиваются быстрее. Но реагенты на улицах — те же. И возраст автомобиля так или иначе берёт своё.

Есть ещё два фактора, которые вносят свои коррективы в формирование спроса и цены.

Первый: трудности с поставками запчастей. Этот момент заставляет людей перестраховываться и пересматривать свои предпочтения.

— Я знаю случай, когда владелец BMW сдал свой автомобиль в trade-in и пересел на китайский Chery, потому что устал ездить по СТО в поисках запчастей, — отмечает собеседник.

Второй: необходимость оформления паспорта транспортного средства (ПТС) для постановки автомобиля на учёт в России. Комплексная услуга по оформлению всех документов стоит порядка $2 тыс.

Но даже при всех «вводных» спрос у россиян на белорусскую «бэушку» не падает, потому что перспективы рынка заставляют действовать прямо сейчас и принимать решения быстро.

Особенность нынешней ситуации в том, что сегодня на рынке мы видим автомобили из «последней волны» импорта — до 24 февраля 2022 год. Весной никто ничего не ввозил, и, когда поток автомобилей будет восстановлен в прежнем объёме, никто не знает. Вскоре то, что есть, будет раскуплено:

— Значит, цены будут расти, — уверен Евгений. — И не только потому, что на наших рынках возникнет дефицит, но и потому, что цены в Европе тоже выросли.

К отдельным инициативам российских политиков снизить или даже отменить таможенные пошлины на ввоз автомобилей, чтобы удовлетворить спрос и снизить цены, Евгений относится скептически:

— Главный вопрос для российских властей — спасти собственную автомобильную промышленность. Снижение импортных пошлин просто убьёт её. К тому же если бы такие намерения у чиновников действительно были, то начинать стоило бы со стимулирования ввоза электромобилей. А мы, наоборот, видим ставки в 15% вместо 0, как это было до 2022 года. Да и льготы для многодетных и инвалидов, введённые для белорусов 140-м указом, тоже, насколько я могу судить по новостям, не радуют российских властей. Я скорее поверю, что белорусам введут ограничения на продажу в Россию таких машин, чем в отмену растаможки.