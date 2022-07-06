«Кур’ер» проводит акцию по подписке героев своих публикаций. На этой неделе подписчиком стала Елена Линевич из деревни Кухты Слуцкого района.



В прошлом выпуске газеты (№26 от 30 июня) мы рассказали о том, как Елена за несколько лет на приусадебном участке собственными руками создала сад своей мечты. Экскурсия по её усадьбе — неповторимый релакс.

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