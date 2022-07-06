Вот 3 июля в Слуцке прошёл большой праздник — торжества и почести освободителям и погибшим. На следующий день мы с подругой прогуливались по мемориалу, что на улице 14 Партизан.

Обратили внимание, что там на центральном памятнике и возле Вечного огня возложено много венков и цветов. А вот в двух шагах от центрального места другие памятники остались без внимания. Памятник в честь 14 тысяч воинов, погибших от рук оккупантов, памятник Надежде Маглыш, погибшей при освобождении Слуцка, памятник другим, погибшим при освобождении Слуцка. Там ни одного цветочка не положили….

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».