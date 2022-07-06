Ранее «Кур’ер» сообщал, что магазины в деревнях Слуцкого района берёт в аренду Копыльское райпо. Позже стало известно, что некоторые торговые точки переходят под обслуживание Любанскому райпо.

Напомним, что у Слуцкого рынка ОПС возникли финансовые трудности при работе с поставщиками. Читатели в июне сообщали «Кур’еру», что в деревенских магазинах проблемы с ассортиментом. Всё это привело к тому, что рынок ОПС отдал стационарные точки в сельской местности в аренду, оставив за собой автолавки.

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Как рассказал Николай Корбут, председатель правления Любанского райпо, они взяли в аренду три магазина: в деревнях Повстынь, Омговичи и Сороги (расположены к востоку от Слуцка). Сейчас там решается кадровый вопрос.