Юрий Чеботарь — первый заместитель министра экономики Беларуси рассказал в интервью журналу «Биржевой бюллетень» о перечне импортозамещающей продукции, который сформировало и опубликовало на своем сайте Минэкономики. — первый заместитель министра экономики Беларуси рассказал вжурналу «Биржевой бюллетень» о перечне импортозамещающей продукции, который сформировало ина своем сайте Минэкономики.

В списке — свыше 2700 товарных позиций, производство которых отсутствует либо недостаточно для страны. Возможный объём замещения — $15,9 млрд, сообщил замминистра.

«Это „подсказка“ для нашего бизнеса, которая поможет ему сориентироваться, понять, в какой продукции заинтересован рынок, и, соответственно, получить поддержку для организации её производства через меры стимулирования», — сказал Чеботарь.

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Ранее замглавы Минэкономики заявил, что белорусский бизнес активно включился в работу по импортозамещению, рассказывает Officelife.