В списке — свыше 2700 товарных позиций, производство которых отсутствует либо недостаточно для страны. Возможный объём замещения — $15,9 млрд, сообщил замминистра.
«Это „подсказка“ для нашего бизнеса, которая поможет ему сориентироваться, понять, в какой продукции заинтересован рынок, и, соответственно, получить поддержку для организации её производства через меры стимулирования», — сказал Чеботарь.
Ранее замглавы Минэкономики заявил, что белорусский бизнес активно включился в работу по импортозамещению, рассказывает Officelife.