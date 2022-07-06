Художник Александр Адонин 15 лет жил и творил в Слуцке. В этом году он отмечает 75-летний юбилей.

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Александр Николаевич Адонин — известный художник-живописец, график и педагог. Родился 9 июля 1947 года в посёлке Новоайдар Луганской области в Украине, в рабочей семье. Занимался в кружке по изобразительному искусству в городе Кировске. В 1975 году окончил Краснодарское художественное училище. Работал художником-оформителем в учреждениях Краснодара, Новороссийска, преподавателем в Новороссийской ДХШ. Потом переехал в Слуцк.

15 лет вместе со Слуцком

С 1976 по 1991 год жил в Слуцке. С 1977 года работал преподавателем Слуцкой детской художественной школы, где стал ведущим педагогом. Среди его учеников был сын Алексей, который пошёл по стопам отца, стал известным художником.

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Среди его живописных работ есть пейзажи, натюрморты, сюжетные и абстрактные композиции. Творческая манера художника сложилась в течение 1980-х годов. В своих работах он двигался от реалистического отображения натуры к более обобщённой картине мира. В его абстрактных работах доминирует цвет, с помощью которого создаётся чувство покоя, гармонии.

Кроме изобразительного искусства, Александр Адонин увлекается музыкой, пишет стихи. В Слуцке Александр входил в состав Слуцкого вокально-инструментального ансамбля «Апрель» и городского хора интеллигенции.

Признание мастерства

С середины 1990-х годов его работы экспонируются на персональных и групповых выставках в Израиле, Канаде, Германии, Латвии, России, США. Участвовал в иллюстрировании юбилейного издания Библии (Ветхий Завет, 2000. Иерусалим).

По итогам творческой и выставочной деятельности в 2010 году был выдвинут на получение звания «Человек года» в номинации «Художники». Произведения художника хранятся в частных собраниях жителей Слуцка и других стран: Беларуси, Израиля, США, Германии, Голландии.

С 1991 года живёт в городе Иерусалиме (Израиль).

В галерее искусств г. Слуцка 24 июня открылась выставка «Путь художника. Александр Адонин». Представлено более 35 живописных и графических работ, которые в основном создавались в слуцкий период жизни в 1970-1991 годы.

(По материалам издания: Титковский И.А. «Художники Случчины» (Слуцк. 2006))