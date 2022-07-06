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«На беларускай мове размаўляю дома»

Кацярына Дзічкоўская, былая вучаніца Слуцкай гімназіі №2, здабыла першыя 100 балаў на цэнтралізаваным тэсціраванні сярод выпускнікоў-2022. Гэта было ЦТ па беларускай мове. Пра мову, працу над сабой і далейшыя планы «Кур’ер» пагутарыў са слуцкай 100-бальніцай.

Как купить древесину. Правила упростили

Лето — пора ремонтов и строек. Кто-то перекрывает крышу, кому-то нужно перестилать полы, а некоторые планируют начать строительство собственного дома. Как купить лесоматериал для таких нужд?

Эндокринолог о беременности

Что происходит с гормональной системой во время беременности, как влияет на женский организм пролактин, можно ли похудеть при гипотиреозе — на эти и другие вопросы случчанок ответила Татьяна Савич, врач-эндокринолог.

«Неужели так недорога жизнь?»

В понедельник, 27 июня, в редакцию «Кур’ера» обратилась случчанка. Женщина рассказала, как она и другие люди, стоявшие у магазина, видели, что строители без страховки ремонтируют крышу 5-этажного дома №142 по улице Социалистической. После публикации об этом случае Елена Гуринович, начальник Слуцкого межрайонного отдела облуправления Департамента государственной инспекции труда, приехала на объект на следующий же день. «Кур’ер» побывал на реконструируемом доме вместе с ней.

Рыбалка по новым правилам. Как это будет

В конце июля — 29-го числа — вступают в силу новые правила любительского рыболовства. Рассказываем о новшествах, предусмотренных документом.

Слуцкія старонкі жыцця Якуба Коласа

Сёлета спаўняецца 140 гадоў са дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа (творчы псеўданім Канстанціна Міцкевіча). Беларускі класік шчыльна звязаны з рознымі рэгіёнамі нашай краіны. І адным з такіх куткоў з’яўляецца Случчына.