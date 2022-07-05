Какое насекомое поможет коммунальным службам Слуцка убрать тополь (и в чём опасность ситуации)

За нашим домом №4 по улице Мельничной растёт огромный тополь: в обхвате больше 4-х метров, а в высоту скоро достигнет 30 метров. Данное дерево в случае падения угрожает частному дому, что в непосредственной близости от него, но также может повредить газовую трубу («воздушку») и различные кабели и провода. Про этот тополь городские службы знают, но никто не берётся решать его судьбу. Как часто бывает, вся надежда на «авось».

На днях встретил я под этим деревом оригинальную бабочку — стеклянница тополёвая. Её гусеницы — универсальные разрушители древесины тополей. И подумалось тут: «Если коммунальщики не уберут тополь, то, может, в этом поможет стеклянница тополёвая».