«От этого непередаваемого запаха даже котов тошнит». О чём рассказали, на что пожаловались читатели «Кур‘ера», а за что - благодарили

На прошлой неделе читатели «Кур‘ера» делились с редакцией проблемами, задавали вопросы и благодарили. Читайте краткий обзор.

«Разве нельзя проверить газовую плиту?»

Случчанин Николай пытается узнать, почему нужно выбрасывать почти новую газовую плиту. «У меня в деревенском доме стояла газовая плита. Я там бываю редко. Почти ею не пользовался, может, часов 200 в совокупности отработала. Но по году производства ей было 20 лет. Пришло предписание, что плита старая и нужно заменить. Я выполнил предписание, заменил. Но у меня большой вопрос: а что, эту плиту в отличном состоянии выбрасывать? Вот, к примеру, взять автомобиль. По дорогам ходят машины, которым и больше 50 лет. Починил, прошёл техосмотр — и езди. Разве нельзя проверить газовую плиту и, если она в рабочем состоянии, пользоваться дальше? Ведь не у всех есть средства покупать новые плиты, особенно у пенсионеров».

«Кур‘ер» узнает мнение специалистов в ближайшее время.

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Обещали, что вони не будет

Дачница из деревни Лесуны позвонила в редакцию и сообщила, что местных жителей очень беспокоит неприятный запах от новой фермы. «Я понимаю, ферма новая, доходы даёт, 40 коров «на каруселях катают». Но когда были собрания с жителями, нас уверяли, что всё сделано по современным технологиям, запаха никакого не будет. А теперь от этого непередаваемого запаха даже котов тошнит», — сказала она.

Сорняки на соседнем участке

Жительница деревни Лучники рассказала, что у её соседей огороды заросли бурьяном. И она не знает, кто может воздействовать на владельцев участков. По её мнению, это плохо тем, что сорняки и вредные насекомые заполоняют ухоженные участки. Она поинтересовалась, какие есть законные способы, чтобы соседи содержали в порядке принадлежащую им территорию.

На эту тему будет отдельная публикация.

«Набираю продуктов на неделю»

Елена из деревни Барово Гомельской области пожаловалась, что автолавки к ним приезжают только два раза в неделю. «Раньше у нас ездили три автолавки: в понедельник, среду и пятницу. А в этом году – только две: из Ивья приезжает вечером в понедельник, из Новогрудка — вечером в пятницу. Приходится продуктами запасаться на неделю и питаться несвежими. Мне молока приходится покупать сразу штук пять. Хлеб набирать — на всю неделю. К тому же, пока машина доезжает до нас, в ней мало что остаётся. Пока они объедут близлежащие деревни и попадут к нам, уже многих продуктов нет. Продавец отвечает, что всё распродали».

«Пусть приезжает»

Случчанка Валентина Андреевна почитала в газете, что минчанка ищет домик в деревне на лето, и пригласила женщину.

«Я получила сегодня «Кур’ер», прочитала и вот звоню, — сказала она. — У меня есть домик в деревне Борок. Деревянный, сейчас никто не живёт. Там есть мебель, есть колодец, газовая плита, электричество, холодильник. Пусть эта женщина приезжает и живёт летом, если хочет».

С позитивом

Жительница микрорайона «Чехова» написала нам: «Огромное спасибо. По заросшей детской площадке проблема решена. Приехали и всё скосили».

Luidmilakazachkova через наш Instagram благодарит Александра Бранкевича за интересные сюжеты. «Александр, о чём бы вы ни рассказали, это интригует, вызывает большой интерес и наводит на мысль о познании услышанного и увиденного. Удивительная простота и лёгкость в ваших репортажах дают читателю и слушателю возможность до конца узнать всю информацию», — отметила женщина.

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer, ok.ru/slutsk, t.me/slutsk.

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