«Кур’ер» проводит акцию по подписке героев своих публикаций. На этой неделе подписчиком стал Александр Дузенко.



В прошлом выпуске газеты (№25 от 23 июня) мы рассказывали о нём и его увлечении украшать территорию у своего подъезда (дом №160 по улице Социалистической) весёлыми фигурками. Александр создаёт их своими руками из пластиковых бутылок и разного бытового мусора.

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Подписка на «Кур’ер» во 2-м полугодии

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